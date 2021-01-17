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Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

Bölgede 60 kilometreyi bulan fırtınanın dev dalgalar oluşturduğu bildirildi.

Kadir Yıldırım   | 17.01.2021
Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

Kastamonu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, dev dalgalar oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, 3-4 metrelik dalgaların oluşmasına yol açtı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı'nda bekleyen yük gemileri denize açılamadı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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