ABD’den vatandaşlarına İsrail ve Lübnan’a seyahat etmeme uyarısı ABD, Orta Doğu’daki "yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma” ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan’a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.