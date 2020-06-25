Euro
7.71
Dolar
6.86
BIST 100
115,207.90
Altın
1,763.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Merve Özlem Çakır   | 25.06.2020
Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. 

Yağışların, akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli geçmesi bekleniyor. Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19’un bilançosu ağırlaşıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947, Hindistan'da 418 kişi öldü
Afrika’da 11 bin 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
AB’den Sudan’a Kovid-19’la mücadelede 11,5 milyon avro destek
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Sağanak gibi şimşek ve yıldırımlar da korkuttu

Meteorolojiden Bursa, Sakarya ve Düzce için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteorolojiden Bursa, Sakarya ve Düzce için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı