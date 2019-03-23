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Türkiye

Kar nedeniyle 4 aydır kapalı olan yol ulaşıma açılıyor

Kar ve çığ riski yüzünden kapalı tutulan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Günay Nuh   | 23.03.2019
Kar nedeniyle 4 aydır kapalı olan yol ulaşıma açılıyor

Ardahan

Kar ve çığ riski yüzünden 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları 183'üncü Şube Şefliği ekipleri, yoğun kar ve çığ riski bulunması, ayrıca trafik yoğunluğu olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan karayolunu ulaşıma açmak için Bilbilan Yaylası'nın 2 bin 580 rakımlı mevkisine geldi.

Greyder, rotatif ve kepçe desteğindeki ekipler, yolu ulaşıma açmak için söz konusu mevkide karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaklaşık 9 kilometrelik bölümü karla kaplı olan yolun açılması için hem Ardahan hem de Artvin yönünden çalışma yürütüyor.

Bahar mevsimine rağmen metrelerce yükseklikte kar olan bölgedeki tipi ve kar yağışı ekiplere zorluk yaşatıyor.

Yolun, hava şartlarının uygun olması halinde 3 günlük çalışmayla ulaşıma açılması hedefleniyor.

Ardahan-Ardanuç kara yolu, geçen yıl kasım ayının son haftasından itibaren ulaşıma kapatılmıştı.

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