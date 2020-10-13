Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.
Istanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve #Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 13, 2020
Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak.#KanuniKaradenizde 🚢🇹🇷 pic.twitter.com/XXD3KY7946