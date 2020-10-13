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Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.

Nuran Erkul Kaya   | 13.10.2020
Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam

Istanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.

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