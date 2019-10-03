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Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri’de A400M uçakları retrofit sözleşme töreninde konuşuyor
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'Yavuz, Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor." dedi.

Murat Temizer   | 03.10.2019
'Yavuz, Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor' Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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