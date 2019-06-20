Bakan Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." dedi.
Kocaeli
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katıldı.
Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." ifadelerini kullandı.
#Canlı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisi için düzenlenen uğurlama töreninde konuşuyor https://t.co/0Jdu9CdHRI— AA Canlı (@AACanli) 20 Haziran 2019
Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını bildirdi.
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