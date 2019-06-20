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Ekonomi

Bakan Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." dedi.

Nuran Erkul Kaya   | 20.06.2019
Bakan Dönmez: GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz

Kocaeli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katıldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin, KKTC'nin Magosa Körfezi'ndeki Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacağını bildirdi.

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