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Türkiye

Kalın, Bolton ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.

Ferdi Türkten   | 30.04.2019
Kalın, Bolton ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı ile Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyareti konusunda tarih belirlenmesi ele alındı.

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