Kalın, Bolton ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton ile telefonda görüştü.
Yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı ile Libya'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ziyareti konusunda tarih belirlenmesi ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.