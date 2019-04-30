Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.69
Dolar
5.97
BIST 100
95,415.57
Altın
1,283.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Ferdi Türkten   | 30.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden darbe girişimi açıklaması

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden darbe girişimi açıklaması

'Venezuela'da sorunların diyalog ile çözümünden yanayız'

IDEF'19 kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı