Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı: Demokrasilerde sandık esastır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi hakkında, "Demokrasilerde sandık esastır." açıklamasında bulundu.
Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 30 Nisan 2019
Demokrasilerde sandık esastır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.