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Kahramanmaraş'ta oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

Hava sıcaklığının birden düşmesiyle ilçe merkezi ve Elbistan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Ali Öztürk   | 04.01.2021
Kahramanmaraş'ta oluşan sis tabakası görsel şölen sundu Fotoğraf: Ali Öztürk/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının birden düşmesiyle ilçe merkezi ve Elbistan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran görselden etkilenenler, sis tabakası altında kalan kenti, Şar Dağı'nın zirvesine çıkarak görüntüledi.

Bu arada sis nedeniyle Elbistan-Ekinözü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.


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