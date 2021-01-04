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Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Fecri Barlık   | 04.01.2021
Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Eğlence köyü kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Yıldırım-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021/02 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, kayalıklar arasında gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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