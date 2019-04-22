Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.
İstanbul
Kağıthane'ye bağlı Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi.
Boşaltılan binalardan biri toprak kayması sonucu çöktü.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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