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İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bina çöktü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB Meclis Toplantısı'nın açılışında konuşuyor
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Türkiye

Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Murat Paksoy   | 22.04.2019
Kağıthane'de tahliye edilen 4 katlı bina çöktü

İstanbul

Kağıthane'ye bağlı Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi. 

Boşaltılan binalardan biri toprak kayması sonucu çöktü.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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