Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine telgraf göndererek, taziyelerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.