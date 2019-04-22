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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Aynur Ekiz   | 22.04.2019
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan askerler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine telgraf göndererek, taziyelerini iletti.

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