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Türkiye

TUSAŞ öğrencileri ağırladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ailelerini ağırladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.04.2019
TUSAŞ öğrencileri ağırladı

Ankara

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci, aileleriyle TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri'ni gezdi. 

Tesislerde, "T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri"ni inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, helikopterin kokpitine de binme imkanı bulurken, merak ettiklerini TUSAŞ yetkililerine sordu.

İnsansız hava aracı ANKA'nın bulunduğu alan ile Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un sergilendiği bölgeyi de gezen öğrenciler, uçak hakkında yetkililere sorular yöneltti. Öğrencilere, uçağın kokpitine de binme imkanı sağlandı.

"Gurur verici"

TUSAŞ, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında kapılarını öğrenciler ve ailelerine açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ailelerini ağırladı. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci, aileleriyle TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri'ni gezdi.

İlköğretim 5. sınıf öğrencisi Zeynep Şura Çetin, Türkiye'nin helikopter geliştirmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Büyüdüğümde ben de bilim insanı olmak istiyorum. Değerli bir insan haline gelip, ülkemi geliştirmeyi hedefliyorum." dedi.

Mehmet Arda Burkan, tesislerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, büyüyünce bilgisayar programcısı olmak istediğini söyledi.

Ahmet Altuğ Atalar da özellikle ANKA'yı çok beğendiğini vurgulayarak, "ANKA'yı sadece haberlerde görüyordum, ilk defa canlı görme imkanı buldum. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Talha Bekar ise HÜRKUŞ'u canlı görmenin garip bir his olduğuna dikkati çekerek, büyüdüğünde uçak ya da araba mühendisi olmak istediğini kaydetti.

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