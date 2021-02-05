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Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kadıköy Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Zafer Arslan,Filiz Kınık Öz   | 05.02.2021
Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı Fotoğraf: Zafer Arslan / AA

İstanbul

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı.

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