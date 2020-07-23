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KADES uygulaması 470 bin 633 kez indirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın 470 bin 633 kez indirildiğini ve uygulama üzerinden 34 bin 907 ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 23.07.2020
KADES uygulaması 470 bin 633 kez indirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ilişkin bilgi verdi.

"KADES ile güvenlik güçlerimiz, bir tıkta yanınızda!" ifadelerini kullanan Soylu, 16 Mayıs 2018'den bu yana sanal uygulama mağazalarından 470 bin 633 kez indirilen KADES ile 34 bin 907 ihbarda bulunulduğunu ifade etti.

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KADES uygulaması 470 bin 633 kez indirildi

KADES uygulaması 470 bin 633 kez indirildi