Bakan Soylu KADES uygulaması için destek istedi
İçişleri Bakanı Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:
"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."
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Bu hafta KADES (Kadın Destek Uygulaması) indirme sayısı, 620.829’dan 891.181’e çıktı.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 28, 2020
Teşekkür ediyor, 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ indirme hedefimiz için destek istiyoruz.
Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim⬇️
📲 https://t.co/2yAwTTTrEF
📲 https://t.co/uU5Z6TcEn3