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Türkiye

Bakan Soylu KADES uygulaması için destek istedi

İçişleri Bakanı Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.11.2020
Bakan Soylu KADES uygulaması için destek istedi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."

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