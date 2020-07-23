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Türkiye, Ayasofya Camii

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi.

Murat Paksoy   | 23.07.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz

İstanbul

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Müftülüğünde Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." diyen Erbaş, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını açıkladı.

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