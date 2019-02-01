JÖAK ve JAK timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Kayak Merkezi Kartalkaya'da JÖAK ve JAK timleri tarafından eksi 15 derecede arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA/Mehmet Emin Gürbüz

BOLU

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde görev yapan Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar kalınlığının 2 metre olduğu bölgede, arama kurtarma tatbikatı yaptı.

JÖAK ve JAK timleri, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Ramazanbeydere ile Karapist bölgesinde, hazırlanan senaryo gereği, yoğun sis nedeniyle pistten çıkan ve düştükten sonra yaralanan bir tatilcinin cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istemesinin ardından arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Timler aldıkları ihbar üzerine kar motorları ile bölgeye hareket etti. Kaybolan tatilcinin yerini tespit eden ekipler, yüzde 60 eğimli olan bölgeden tatilciyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan hazırlık çalışmasının ardından JAK timi tarafından halat yardımıyla tatilcinin bulunduğu alana sedye indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaş, halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekildi. Yaralı daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak, tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi.

Hayat kurtaran buton

Senaryonun ikinci bölümünde ise, JÖAK ve JAK timleri tarafından tatilcilerin kaybolduğu alanlara yerleştirilen acil çağrı butonuna basarak yardım isteyen tatilcinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Timler, ormanlık alan içerisinde kaybolan kişiye ulaşmak için Jandarma İz Takip Köpeği "Bulut" ile bölgede çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma sonucunda kaybolduktan sonra yorgun düşen ve donmak üzere olan vatandaşa ulaşıldı. Timler tarafından donmak üzere olan tatilciye sıcak çay ikram edildi.

Ormanlık alanda kaybolduktan sonra yorgun düştüğünü ve çam ağacında asılı olan butona basarak jandarma ekiplerinden yardım istediğini, soğuk hava nedeniyle ayak parmaklarında uyuşmanın olduğunu söylemesi üzerine timler tatilcinin bulunduğu yerden kar araçlarına taşınması için makara sistemi kurdu. Vatandaş daha sonra kar aracına taşındı.

"Kaybolan tatilcileri 15 ila 30 dakika arasında buluyoruz"

Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kayak merkezinde bulunan pistlerde kaybolma ve yaralanmalara müdahale ettiklerini söyledi.

Kayak ya da snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan ya da yaralan tatilcilerin yerlerini tespit etmek amacıyla bölgeye buton yerleştirdiklerini belirten Yardımcı, "Kartalkaya bölgemizde 60 acil çağrı butonu ile 330 bilgilendirme levhası bulunmakta. Buton ve bilgilendirme levhası sayesinde kaybolan tatilcileri 15 ila 30 dakika arasında buluyoruz." diye konuştu.

Yardımcı, karakol bünyesinde her türlü arazi şartlarına uygun araç, ekipman ve personelin bulunduğunu kaydetti.

Muhabir: Mehmet Emin Gürbüz