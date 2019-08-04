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Yaşam

Tel örgü ile duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da kafası tel örgü ile duvar arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yasin Dikme   | 04.08.2019
Tel örgü ile duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa

Merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde kafası tel örgü ile duvar arasına sıkışan köpeği gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Acı çeken köpeğe su veren vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, demir kesme makasıyla tel örgüleri keserek köpeği kurtardı.

Köpek, daha sonra yaşam alanına salıverildi.

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