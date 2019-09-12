Jandarmanın 'Cimri'si emekli oldu
Jandarma ekipleriyle 10 yıldır uyuşturucu operasyonlarına katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı.
Ankara
Jandarma ekipleriyle 10 yıldır birçok uyuşturucu operasyonuna katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi.
10 yıllık görev süresince 453 operasyonda 150 kg'dan fazla uyuşturucu madde alınmasına katkı sağlayan mesai arkadaşımız Cimri'ye— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 12, 2019
emeklilik hayatında mutluluklar dileriz. pic.twitter.com/2FtOx7yyz4
Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan "Cimri"nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi.
Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.
"Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.