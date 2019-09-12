Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
102,227.90
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı açıklıyor.
logo
Türkiye

Jandarmanın 'Cimri'si emekli oldu

Jandarma ekipleriyle 10 yıldır uyuşturucu operasyonlarına katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı.

Orhan Onur Gemici   | 12.09.2019
Jandarmanın 'Cimri'si emekli oldu

Ankara

Jandarma ekipleriyle 10 yıldır birçok uyuşturucu operasyonuna katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi.

Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan "Cimri"nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi.

Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.

"Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Jandarmanın 'Cimri'si emekli oldu

Jandarmanın 'Cimri'si emekli oldu

Bakan Selçuk'tan jandarmaya teşekkür

Jandarmanın yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı üs bölgesinden

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı