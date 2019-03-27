Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.24
Dolar
5.45
BIST 100
92,622.31
Altın
1,317.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da İçişleri Bakanı Soylu Elmadağ'da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü'nde
logo
Türkiye

Jandarmadan teröristlere amansız takip

Kars'ta jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimde teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.

Cüneyt Çelik   | 27.03.2019
Jandarmadan teröristlere amansız takip

Kars

Kars'ta jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimde teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, şu sıralar kış üslenmesinden çıkmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarına aman vermemek, teröristleri yakalamak ya da etkisiz hale getirmek amacıyla karla kaplı Kağızman ilçesi Madur bölgesi Çiçekli kırsalındaki 2 bin 700 rakımlı arazilerde operasyon başlattı.

Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen bu bölgede helikopter desteğinde yürütülen operasyonlara, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando timlerinin de aralarında bulunduğu ekipler ile iz takip köpeği de katılıyor.

İlkbahar mevsiminin yaşanmasına rağmen tamamen karla kaplı olan ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulan söz konusu kırsalda operasyonlarını kararlılıkla yürüten timler, arazileri didik didik ederek teröristleri arıyor.

Kötü hava koşulları ve soğuk havaya rağmen karla kaplı arazilerde kilometrelerce yürüyerek dağ, taş, dere demeden teröristlere aman vermeyen seçkin timler, arama-tarama faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

Olumsuz hava koşullarına uygun kıyafetler giyip uzun süre arazide kalabilen timler, her taşın altına bakarak teröristlerin izini bulmaya çalışıyor.

Yetkililer, terör örgütüne yönelik operasyonların baharda da kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna’da yaklaşan başkanlık seçimleri
Esed rejiminin 52 yıllık Golan 'kartı'
GÖRÜŞ - Katolik Kilisesi'nde mızrak çuvala sığmıyor
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi

Benzer haberler

Mehmetçik kayak tutkunlarına da güven veriyor

Mehmetçik kayak tutkunlarına da güven veriyor

Doğu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Jandarmanın refüjde oynayan çocuk hassasiyeti

Doğu'da baharda yağan kar etkili oldu

Doğu'da baharda yağan kar etkili oldu

Jandarma Genel Komutanlığına 'uzman erbaş' alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 'uzman erbaş' alınacak
'CHP dönemi, çöp, çamur, çukur olarak tarihe geçti'

'CHP dönemi, çöp, çamur, çukur olarak tarihe geçti'