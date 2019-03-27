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Türkiye

Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Duygu Yener   | 27.03.2019
Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.27'de, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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