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Türkiye

Bakırköy'deki alt geçide tır sıkıştı

İstanbul'da tırın alt geçide sıkışması nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, kurtarma çalışmasının ardından açıldı.

Hüseyin Kulaoğlu   | 27.03.2019
Bakırköy'deki alt geçide tır sıkıştı

İstanbul

Bakırköy’de alt geçide sıkışan tır, dorsesi kesilerek çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Hatay idaresindeki 34 GV 653 plakalı tır, Bahçelievler istikametine seyir halindeyken Strazburg Caddesi üzerindeki Ataköy alt geçidine sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, dorsesinin bir kısmı kesilen ve lastiklerinin havası indirilen tır, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Tırın sıkışması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kurtarma çalışmasının ardından, yol trafiğe açıldı.

Tır sürücüsü Yahya Hatay yaptığı açıklamada, limana yük bıraktıktan sonra yoluna devam ederken aracın alt geçitte sıkıştığını söyledi.


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