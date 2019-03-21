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Türkiye

İznik Ekinoks Festivali başladı

Bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen etkinlikte fotoğrafçılar, İznik Gölü'nde Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Sergen Sezgin, Şenol Poyraz   | 21.03.2019
İznik Ekinoks Festivali başladı

Bursa

İznik Ekinoks Festivali başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" başladı. Festivale katılan Fotoğrafçılar Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde güneşin suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen "İznik Ekinoks Festivali" başladı.

İznik Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'ın semineriyle başlayan festival, Lefke Kapı'daki kortej yürüyüşüyle devam etti.

Bursa Büyükşehir Bandosu'nun gösterisinin ardından katılımcılar, İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'na gelerek Güneş'in batışını seyretti.

Fotoğrafçılar ise Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

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