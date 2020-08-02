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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Halil Fidan   | 02.08.2020
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir

İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

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