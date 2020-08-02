İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir
İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.