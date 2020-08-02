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Tarihi Mamure Kalesi'ni çevreleyen kanaldaki sevimli kaplumbağalar ilgi çekiyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi'ni çevreleyen su kanalındaki çok sayıda kaplumbağa, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 02.08.2020
Tarihi Mamure Kalesi'ni çevreleyen kanaldaki sevimli kaplumbağalar ilgi çekiyor Fotoğraf: Mehmet Kemal Firik /AA

Mersin

Doğu Akdeniz kıyısındaki 23 bin 500 metrekarede yer alan ve tarihi 3. yüzyıla dayanan Mamure Kalesi, hem sıcak havayı hem de Kurban Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçileri ağırlıyor.

Savunma açısından son derece önemli bir konuma sahip olması dolayısıyla çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan kaleye gelen ziyaretçiler, eşsiz manzarada vakit geçiriyor.

Ziyaretçiler, kalenin etrafını çevreleyen su kanalındaki çok sayıda tatlı su kaplumbağasını görme imkanı da yakalıyor.

Kale ve kaplumbağaları görmeye gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirip, hayvanları besliyor.

Görevliler de ziyaretçilere kaplumbağaları otla beslemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

"Kaplumbağalar ve kale muhteşem"

Hollanda'dan gelen turist Max Kemper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mamure Kalesi'ni gezmeye geldiğini söyledi.

Kalenin manzarasını ve konumunu beğendiğini ifade eden Kemper, "Kaplumbağalar ve kale muhteşem. Hollanda'dan annemi ziyaret için gelmiştim. Kale ve kaplumbağalar çok güzel panoramik bir görüntü sunuyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ceren Çelik de kaplumbağaları çok sevdiğini, bölgeden memnun ayrıldığını dile getirdi.

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