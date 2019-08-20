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İzmir'deki orman yangınına müdahaleye 'gece uçuşu' desteği

İzmir'deki orman yangınına müdahale kapsamında Türkiye'de ilk kez yapılan gece uçuşu ile kara ekiplerine verilen koordinatlar doğrultusunda Yeniköy, Beyler ve Kavacık'taki noktalara müdahalede edildi.

Efsun Yılmaz   | 20.08.2019
İzmir'deki orman yangınına müdahaleye 'gece uçuşu' desteği

İzmir

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yapılan gece uçuşuna ilişkin görüntüleri basınla paylaştı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Türkiye'de ilk kez yangın yönetim kontrol helikopteri ile yapılan gece uçuşunda, kızılötesi termal kameralarla 12 noktadaki alevlerin belirlendiği açıklandı.

Koordinatları alan yer ekiplerinin de Yeniköy, Beyler ve Kavacık'taki noktalara müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Çalışmalar sürüyor

Yangın söndürme çalışmaları, Türkiye'nin her yerinden ekiplerin de katılımıyla 20 helikopter ve 200 arazözle sürüyor.

Ekipler özellikle, Beyler köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çaba harcıyor.

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangının neden olduğu ve İzmir semalarını kaplayan dumanın azaldığı gözleniyor.

Orman ekiplerine kamera desteği

Öte yandan, söndürme ve yangın önleme çalışmaları kapsamında ısıya duyarlı fotokapan ve kamera sistemlerinin de kullanıldığı, İzmir'de anında mesaj sistemiyle ekipleri uyaran 39 fotokapan ve 254 kameranın bulunduğu da bildirildi.

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