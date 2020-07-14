Euro
7.81
Dolar
6.87
BIST 100
117,669.25
Altın
1,800.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Halil Fidan,Dilek Ayvalı   | 14.07.2020
İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Izmir

Alınan bilgiye göre, Çayırlı Mahallesi civarında makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, Küçükkale mevkisinde devrildi.

Arazözdeki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sedat Sagun ve Mustafa Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA’dan Kudüs’te Kovid-19’la mücadeleye tıbbi ekipman desteği
Tecride dayanamayan Bolsonaro yeniden Kovid-19 testi yaptıracak
Kovid-19 vakalarında 4'üncü sıradaki Rusya normale dönmeye çalışıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı

Benzer haberler

İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'de yerleşim alanlarına yaklaşan yangın kontrol altına alındı