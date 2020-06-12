İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir
Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce lastik botta bulunan 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.