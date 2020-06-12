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İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 12.06.2020
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce lastik botta bulunan 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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