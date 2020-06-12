Sayıştaya üye seçimi kararı Resmi Gazete'de
Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurul'unda 9 Haziran'da yapılan gizli oylamada Hasan Karaman, Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter Sayıştay üyeliğine seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.