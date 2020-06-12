Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki Egemen İngiliz Üslerine ilişkin düzenlemeye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İngiltere'nin Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin bir kısmının sivil kullanıma açılmasına yönelik düzenlemenin taraflar arasındaki dengeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar verdiğini bildirdi.

Tevfik Durul   | 12.06.2020
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki Egemen İngiliz Üslerine ilişkin düzenlemeye tepki

Ankara

Dısişişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde yapılan anlaşmanın uygulamaya girmesine ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İngiltere arasında 2014 yılında imzalanan, Ada’daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Aksoy, "Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bu konudaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunmaktadır.

Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik
Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Avustralya’daki Kovid-19 yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 500'ü aştı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki Egemen İngiliz Üslerine ilişkin düzenlemeye tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki Egemen İngiliz Üslerine ilişkin düzenlemeye tepki

KKTC Dışişlerinden İngiliz üslerinin bir kısmının sivil kullanıma açılmasına tepki:

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Kovid-19 öncesi ve sonrası ülkedeki eğitim sürecini anlattı

KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş ile ilgili çalışmalar yakında yeniden hız kazanacak

KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş ile ilgili çalışmalar yakında yeniden hız kazanacak
KKTC'de vatandaş olmayanların ülkeye girişlerinde uygulanacak koşullar belirlendi

KKTC'de vatandaş olmayanların ülkeye girişlerinde uygulanacak koşullar belirlendi
'Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir'

'Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir'