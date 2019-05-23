İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları ve yönlendirmesiyle hareket ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, zanlıların tamamını gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, tabancaya ait çok sayıda mermi, çok sayıda havai fişek, örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.