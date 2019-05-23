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FETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı

İzmir'de, aralarında yürütülen soruşturmalarla ilgili örgütün sözde yöneticilerine bilgi aktardığı ileri sürülen avukatın da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.

Mustafa Yıldırım   | 23.05.2019
FETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı

İzmir

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında yürütülen soruşturmalarla ilgili örgütün sözde yöneticilerine bilgi verdiği iddia edilen edilen avukatın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında kentte avukatlık yapan Y.Y, emekli albay Y.Ş. ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah zanlıları ikametlerinde yakaladı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt hakkında bildiklerini anlatan bazı şüphelilerin ifadelerinde ismi geçen Y.Y'nin, FETÖ zanlılarının avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Öğrencilik döneminde örgüt hiyerarşisinde "abi" olarak adlandırılan konumda olduğu tespit edilen Y.Y'nin, devam eden tahkikat süreçleriyle ilgili FETÖ'nün sözde yöneticilerine rapor gönderdiği öne sürüldü.

Avukatın evinde yüklü miktarda para da ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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