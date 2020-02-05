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İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mustafa Güngör,Şafak Yel,Tezcan Ekizler   | 05.02.2020
İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı. Şiddetli lodos nedeniyle de Körfez'de büyük dalgalar oluştu. Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı. Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi. İZSU ekipleri, tramvay yolundaki suyu tahliye çalışması başlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )


İzmir'de yağmur öğleden sonra etkisini artırırken, şiddetli lodos nedeniyle Körfez'de büyük dalgalar oluştu. 

Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti.

Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi. İZSU ekipleri, tramvay yolundaki suyu tahliye çalışması başlattı.

Kordon su altında kaldı

İzmir Birinci Kordon da yağmur ve deniz suyuyla doldu. Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları su altında kaldı. Esnaf, tentelerinin uçmaması için önlem aldı. Yağış, trafikte aksamalara neden oldu.

Kentin bazı noktalarında rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi.

Öte yandan İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm vapur seferleri iptal edilmişti.

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