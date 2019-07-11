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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şafak Yel   | 11.07.2019
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent geneli ile Torbalı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda yasak yayın ile dijital veri ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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