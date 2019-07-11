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Adana'da DHKP-C operasyonu

Adana merkezli iki ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Yıldız   | 11.07.2019
Adana'da DHKP-C operasyonu

Adana

Adana merkezli iki ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Adana ve Antalya'daki adresleri tespit eden ekipler, şafak vakti özel harekat polisinin desteğiyle baskınlar düzenledi.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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