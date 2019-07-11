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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

11.07.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için düzenlenecek anma programına ve etkinliklere katılacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmeleri sürdürülecek.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fahri orman korucuları ve halkla buluşacak, fahri orman korucularına yangın koruyucu malzeme ve sertifikalarını verecek.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. 

7- TÜİK, 2018 yılı kütüphane istatistiklerini paylaşacak.

8- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda başlayacak.

11- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek finallerinde Fildişi Sahili-Cezayir, Madagaskar-Tunus maçları yapılacak.

12- Fransa Bisiklet Turu, Mulhouse - La Planche des Belles Filles arasındaki 6. etap yarışıyla sürecek.

13- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. Kadınlarda yarı final mücadeleleri yapılacak.

14- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

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