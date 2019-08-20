Euro
6.26
Dolar
5.64
BIST 100
95,286.18
Altın
1,496.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Soykan Bal   | 20.08.2019
İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, halen görevde olan komiser yardımcısı, meslekten ihraç edilen teğmen, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde

Benzer haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

'Japonya'da FETÖ tehdidi konusunda beklentilerimiz karşılanmıyor'

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri deşifre edildi

'Türkiye-Tayland ikili ticaret hacmi yüzde 40 artacak'

'Türkiye-Tayland ikili ticaret hacmi yüzde 40 artacak'
'FETÖ üyeleri Yunanistan'dan iltica talebinde bulundu' iddiası

'FETÖ üyeleri Yunanistan'dan iltica talebinde bulundu' iddiası
Darbecilerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kamerasında

Darbecilerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kamerasında