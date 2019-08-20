Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulunacak.
2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
3- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı yapacak.
6- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
7- Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
- Dursun'un cenazesi Sultanahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.
8- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
9- Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
10- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor.
11- İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor.
12- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak.
13- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.