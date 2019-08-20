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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

20.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulunacak. 

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

3- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlenecek.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı yapacak.

6- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- Trafik kazasında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. 

- Dursun'un cenazesi Sultanahmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek. 

8- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

10- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor. 

11- İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları takip ediliyor. 

12- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar başlayacak. 

13- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da başlayacak. 

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