Euro
6.26
Dolar
5.64
BIST 100
95,286.18
Altın
1,496.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçesinde etkili olan yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonucu yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Tezcan Ekizler   | 20.08.2019
Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

İzmir

İzmir'deki orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki günü önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim mahallelerinden uzaklaştırıldı. Yetkililer, yangının henüz kontrol altında olmadığını, söndüreme çalışmalarının 100 arazöz, 40 su tankeri ve 20 iş makinasıyla devam ettiğini belirtti. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı ) 

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.

Havanın kararmasının ardından rüzgarın etkisiyle büyümeye başlayan yangın Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan evlere yaklaştı.

Türkiye'nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler, alevlerin iki mahalledeki evlere sıçramaması için bölgeye sevk edildi.

Orman bölge müdürlüğü ekipleri yanan bölgelerdeki ağaçları söndürebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmaları sırasında ekiplere yardım etti. Rüzgarın hızının azalmasının ardından alevler yerleşim merkezinden uzaklaştırıldı.

Mahalle sakinleri geceyi evlerinde geçirdi

Tehlikenin sona ermesinin ardından mahalle sakinleri geceyi geçirmek için evlerine geri döndü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının hiçbir yerleşim merkezini tehdit etmediğini, yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, 40 su tankeri ve 20 iş makinasının görev aldığını bildirdi.

Yetkililer, yangının henüz kontrol altında olmadığını, söndüreme çalışmalarının devam ettiğini, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasının ardından helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına tekrar başlayacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde

Benzer haberler

Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

Milas'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

'Yangınlar kısmen kontrol altında'

'Yangınlar kısmen kontrol altında'
İzmir'deki orman yangını Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı

İzmir'deki orman yangını Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçradı
'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'

'Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız'