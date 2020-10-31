İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.
Bursa
Bayraklı ilçesindeki apartmanda AKUT'a ait K-9 köpekleriyle tarama çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde bir kediyi fark etti.
Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.