Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
logo
Türkiye

Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama meydana geldi.

Kaan Bozdoğan,Şükrü Gündüz   | 31.10.2020
Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama Fotoğraf: Şükrü Gündüz / AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Fetih Mahallesi Eski Çiftlik Yolu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi. 

Patlamanın şiddetiyle çevreye saçılan konteynerin parçaları park halindeki bir otomobilde hasar oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde önlem alan polis, inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında gece sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama

Hatay'da patlama

Düzce Valiliğinde güvenlik noktasındaki biber gazı patladı