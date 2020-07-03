İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Izmir
Foça Deniz Üs Komutanlığı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter ve 3 arazözle müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.