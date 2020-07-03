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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Halil Şahin   | 03.07.2020
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Izmir

Foça Deniz Üs Komutanlığı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter ve 3 arazözle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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