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İzmir'de bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu

Torbalı kırsalında bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu

Halil Fidan   | 16.01.2021
İzmir'de bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu

İzmir

İzmir'in Torbalı ilçesi kırsalında bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu.

Alınan bilge göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çiftlikte aslan beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyon düzenlediği çiftlikte yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirtilen 3 aylık aslan yavrusu bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen aslan yavrusu, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Aslan yavrusu besleyen kişi hakkında Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

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