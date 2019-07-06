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İzmir'de atık depolama tesisinde yangın

İzmir Aliağa'daki bir tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erdal Çarboğa   | 06.07.2019
İzmir'de atık depolama tesisinde yangın

İzmir

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çaltılıdere mevkisinde bulanan atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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