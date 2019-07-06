İzmir'de atık depolama tesisinde yangın
İzmir Aliağa'daki bir tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çaltılıdere mevkisinde bulanan atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.