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İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Halil Fidan   | 15.02.2020
İzmir'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 15 erkek, 11 kadın ve 26 çocuktan oluşan Afganistan uyruklu 52 kişiyi kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.




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