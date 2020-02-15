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Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat'ta başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Fikret Kavğalı   | 15.02.2020
Adana'daki pamuk yağı fabrikası yangını üçüncü gününde

Adana

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında 13 Şubat Perşembe gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat aynı günün sabahı yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda, 13 Şubat Perşembe gecesi çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor.

Yaklaşık 50 saattir devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları çerçevesinde, üç gün önce trafiğe kapatılan Karataş yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, pamuk sapı balyalarının fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

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