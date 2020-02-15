Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle akşam yemeğine iştirak edecek.
- Oktay'ın programına katılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret edecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 70. İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak.
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katılacak, sanayici iş insanları ile buluşacak, AK Parti İl Danışma Meclisine iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek temaslarda bulunacak.
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi’ne katılacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansında katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
9- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip edilecek.
11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
12- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.
- Organizasyonun altıncı gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.
13- Süper Lig'de 22. haftaya Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.