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İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Enes Duran   | 21.05.2020
İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

Ankara

İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir'de bu geceden sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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